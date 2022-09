Des couacs lors du mariage de la princesse Laura de Belgique (vidéo)

Ballet de limousines et de vans aux vitres fumées à l’arrière de l’hôtel de ville de Bruxelles. Ce samedi 10 août, peu avant dix heures du matin, sous un ciel menaçant, les invités du mariage civil pénètrent dans l’édifice séculaire. La princesse Maria Laura de Belgique et son fiancé William Isvy ont souhaité que cette cérémonie revête un caractère plus privé. Seuls 35 personnes y assistent.

Le marié et ses parents sortent à pied de l’Amigo, l’hôtel cinq étoiles voisin où ils séjournent, comme une partie des 500 invités prévus à la cérémonie religieuse de l’après-midi en la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. Les autres convives logent soit au Dixseptième, soit au NH Hotel du Sablon.

La météo, capricieuse, est à l’origine de quelques « ratés ».