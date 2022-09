Gonzalez crucifie une équipe de Charleroi trop naïve

Privés de Morioka et Kayembe par rapport au succès face à Gand de la semaine dernière, Edward Still relançait Gholizadeh et Bessilé dans le onze. Outre le retour annoncé de Koffi entre les perches, le T1 carolo faisait confiance aux joueurs qui l’avaient emporté six jours plus tôt.

Et l’entame de match confirmait que les choix étaient les bons d’encore une fois se passer d’un véritable numéro 9 au coup d’envoi. Très bien entrés dans leur partie, les Carolos alertaient Cojocaru sur une frappe lointaine – et trop axiale – de Mbenza (2e), mais trouvaient surtout l’ouverture avant le quart d’heure de jeu. Au terme d’une superbe action collective, Gholizadeh isolait Heymans, qui faisait 0-1 via le poteau et confirmait qu’il est l’un des Zèbres les plus efficaces.