«On a pris des buts évitables»: les réactions des Zèbres après la défaite du SC Charleroi à OHL

« Ces buts, on ne peut s’en prendre qu’à nous-même », a déclaré le capitaine de Charleroi Marco Iliamaharitra. « Ils étaient évitables si on avait bien anticipé et en étant plus agressif. Sur le 2e, on a lâché un marquage. Ce n’est finalement pas un exploit de l’adversaire, mais des offrandes de notre part. Offensivement, nous étions beaucoup trop timides et dans la précipitation. On aurait dû faire preuve de plus de patience, surtout qu’on savait qu’on allait faire face à un bloc. C’est frustrant… »

Edward Still ne cache pas non plus sa frustration après ce revers à Louvain. « C’est dommage de venir ici, marquer deux buts et repartir sans rien, surtout vu la manière dont on a concédé », a lancé le coach des Zèbres. « Il nous a manqué un peu de pénétration et on n’a pas réussi à trouver la profondeur. Timide ? Non, non. On a contrôlé 55 % de la possession. Pour le reste, on était en contrôle dans le bloc défensif. En première mi-temps, ce sont quelques transitions qui nous ont fait mal. On avait aussi parfois un temps de retard pour donner le ballon et cela explique le manque d’occasions franches. J4ai envie de retenir le positif : on a marqué deux buts et il y a eu de nombreuses performances individuelles intéressantes. »