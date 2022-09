Remontée de terrain et feintes: Yannick Carrasco inscrit un superbe but avec l’Atlético Madrid (vidéo)

Yannick Carrasco et Axel Witsel ont permis à l’Atlético Madrid de remporter une large victoire 4-1 contre le Celta Vigo. Les Colchoneros comptent 10 points après cette 3e victoire en 5 matches et grimpent à la 4e place du classement.

L’Atlético a pris le contrôle du match dès le début. Angel Correa (9e) a mis l’équipe à l’aise. Rodrigo De Paul (50e) et Yannick Carrasco (66e) ont assuré la victoire. C’est surtout le but du Diable rouge qui a donné un éclat supplémentaire à la victoire. Carrasco est parti de sa propre moitié de terrain, a traversé la moitié de terrain adverse balle au pied et après deux feintes de corps placé un tir imparable. Le but de Gabri Veiga (71e, 3-1) et celui contre son camp d’Unai Nunez (82e, 4-1) ont fixé le score définitif.