Centrale nucléaire de Zaporijia: le dernier réacteur en activité mis à l’arrêt

L’Ukraine a annoncé dimanche la mise à l’arrêt du sixième et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporijia (Sud), la plus grande d’Europe et occupée par les forces russes.

« Aujourd’hui, 11 septembre 2022, pendant la nuit à 03h41 (01h41 GMT) l’unité numéro 6 de la (centrale) a été déconnectée du réseau électrique », selon un communiqué de l’opérateur ukrainien Energoatom. « Des préparatifs sont en cours pour son refroidissement », ajoute l’opérateur.