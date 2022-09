Remco Evenepoel en rouge: ce qu'il faut savoir avant la dernière étape de la Vuelta

Après trois semaines de courses, le peloton va rejoindre Madrid pour la 21e et dernière étape de ce Tour d’Espagne. Une Vuelta remportée par Remco Evenepoel, qui a aussi enlevé deux étapes en trois semaines de courses. Entre les horaires de diffusion et les favoris pour cette dernière étape honorifique, voici les informations à savoir pour ne rien rater de cette 2e1 étape.

Ce dimanche, les coureurs vont parcourir 96 kilomètres entre Las Rozas et Madrid. Soit un circuit local de moins de six kilomètres à parcourir à neuf reprises. Une étape relativement calme qui devrait se jouer au sprint. Le départ fictif sera donné à 17h10 sur la Calle Camilo José Cela à Las Rozas et le départ réel démarrera à 17h26 sur l’A-6, après 6,7 kilomètres en cortège. L’arrivée devrait se faire entre 19h51 et 20h07 sur le Paseo del Prado à Madrid.