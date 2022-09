Carlo Ancelotti, entraîneur d’Eden Hazard et de Thibaut Courtois, devrait prolonger au Real Madrid

Carlo Ancelotti est revenu au Real Madrid en juin 2021 et après une saison, le tacticien a quasi-tout gagné avec le Real Madrid. Une Ligue des Champions, une Supercoupe d’Europe, une Liga et une Supercoupe d’Espagne sont venus garnir le palmarès déjà bien rempli d’Ancelotti. Des trophées et des performances qui rassurent grandement la direction du Real Madrid.

D’après Marca, Carlo Ancelotti pourrait prolonger son contrat avec le Real Madrid. Le contrat actuel lie le coach de 63 ans au Real Madrid jusqu’en 2024. Mais au vue des performances très bonne, Fiorentino Perez pourrait lui proposer une prolongation de contrat, jusqu’en 2026.