«Fier de faire partie de cette équipe»: l’hommage de Remco Evenepoel à ses coéquipiers

Sur les réseaux sociaux, Remco Evenepoel a voulu remercier son équipe et ses coéquipiers qui l’ont accompagné et aidé tout au long de la Vuelta.

Ce dimanche, Remco Evenepoel va remporter le classement général du Tour d’Espagne. C’est le premier Grand Tour pour le cycliste belge, lui qui a enlevé deux étapes sur ce Tour d’Espagne. Remporter un Grand Tour n’est pas possible sans ses coéquipiers. Et pour cette raison, le cycliste de 22 ans a tenu à remercier ses coéquipiers de la Quick-Step Alpha Vinyl, qui l’ont accompagné tout au long de ces trois semaines sur la Vuelta.

« Cette photo décrit tout, le soutien non-stop de toute l’équipe a rendu cela possible », commence ainsi Remco Evenepoel, qui publie une photo où l’on voit le maillot rouge entouré par ses coéquipiers. Je suis incroyablement fier de faire partie de cette équipe et reconnaissant pour tout le travail acharné que tout le monde a fait ces dernières semaines », remercie ainsi le cycliste belge, avant de finalement conclure : « Nous sommes The Wolfpack. »