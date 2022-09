Guerre en Ukraine: les forces de Kiev auraient repris plus de 3.000 km2 de territoires aux Russes

L’Ukraine a annoncé dimanche que ses troupes avaient repris plus de 3.000 kilomètres carrés de territoires en septembre aux forces russes lors d’une contre-offensive dans le Nord-Est du pays.

Depuis début septembre, plus de 3.000 kilomètres carrés sont revenus sous contrôle ukrainien », a déclaré dans un communiqué Valeri Zaloujny, le commandant en chef de l’armée ukrainienne. « Autour de Kharkiv, nous avons commencé à avancer non seulement au sud et à l’est mais également vers le nord. Nous sommes à 50 kilomètres de la frontière ».