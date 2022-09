D1A: Anderlecht s’incline 2-1 à Westerlo en fin de match et continue ainsi sa mauvaise série en championnat

La série négative se prolonge pour Anderlecht, qui a enregistré une troisième défaite en quatre matchs de championnat dimanche à Westerlo (2-1). Par contre, Igor Vetokele (6e) et Halil Akbunar (83e) ont stoppé une série de trois défaites des Campinois, qui se retrouvent douzièmes (9 points). Anderlecht, qui a égalisé momentanément par Sebastiano Esposito (70e), occupe le 9e rang (10 points) après 8 journées de championnat.

Jonas De Roeck a effectué quatre changements et a directement titularisé Nacer Chadli, qui est arrivé cette semaine à Westerlo. Le coach campinois a tablé sur le duo Lyle Foster-Vetokele en attaque. A Anderlecht, Jan Vertonghen, victime d’une gêne au mollet, était absent et Lior Refaelov a été préservé. Felice Mazzù a lancé au coup d’envoi Noah Sadiki, Hannes Delcroix, Majeed Ashimeru, Yari Verschaeren et Mario Stroeykens.