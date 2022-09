Westerlo - Anderlecht : les Mauves n’y sont pas et subissent (1-0, direct)

Après une victoire sur le fil en Conference League ce jeudi, Anderlecht souhaite enchaîner et retrouver le sourire en championnat. Les Mauves sont sur une série de trois matchs sans victoire en Pro League : deux défaites et un match nul. Sur le terrain de Westerlo, les Mauves veulent se relancer. Avant cette 8e journée de championnat, les hommes de Felice Mazzu sont 9e avec 10 points. Westerlo, est quant à lui, à la 14e place avec six petits points.

Les compositions

Westerlo : Bolat, Reynolds, Seigers, Tagir, De Cuyper, Fixelles, Madsen, Chadli, Dierckx, Foster, Vetokele