WRC : Thierry Neuville s’impose sur le Rallye de Grèce, sa première victoire de la saison

Le pilote germanophone avait pris à Athènes le départ de son 138e rallye WRC et affiche désormais un bilan de 16 victoires depuis son premier succès acquis en Allemagne en 2014.

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai) ont remporté le Rallye de l’Acropole, 10e des 13 épreuves du championnat du monde WRC dimanche en Grèce. Le pilote belge renoue ainsi avec le succès, son premier cette saison et le 16e de sa carrière après sa déconvenue à Ypres.

Thierry Neuville n’avait plus goûté à la victoire depuis le Rallye de Catalogne en octobre 2021 et c’est son premier triomphe sous l’ère hybride du WRC (et le 3e avec Wydaeghe).

Hyundai signe dimanche à l’Acropole un triplé avec la deuxième place pour l’Estonien Ott Tänak (à 15 secondes) et la 3e pour l’Espagnol Dani Sordo (à 1:49.1).

Hyundai en profite pour réduire de moitié sur Toyota, leader au classement des constructeurs (404 pour Toyota, 341 pour Hyundai). Ott Tänak a remporté la Power Stage, la dernière spéciale, longue de 16,9 km, pour ajouter 5 points à son compteur, devant le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), victime de nombreux soucis ce week-end et qui finit 9e à plus de 16 minutes.

Troisième du championnat du monde avec 131 unités derrière le jeune Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), tout proche du titre avec 207 points, Thierry Neuville est à 23 points d’Ött Tänak (154), 2e, récupérant une place après l’abandon dimanche matin du Gallois Elfyn Evans (Toyota) pour un problème turbo.