Apple impose la fin des cartes SIM

On les a connues de tous les formats ou presque. Aux origines de la téléphonie mobile, elles faisaient la taille d’une carte de crédit. Elles se sont ensuite miniaturisées, format « mini » puis « micro » et enfin « nano » qu’utilisent la plupart des téléphones actuels. Bientôt les cartes SIM disparaîtront pour de bon. Plus besoin de se prendre la tête pour savoir quel format utiliser dans son téléphone flambant neuf.

Mercredi dernier, Apple a présenté sa nouvelle ligne d’iPhone lors de sa traditionnelle « keynote » annuelle. On en a surtout retenu des prix européens gonflés et une encoche revue et corrigée sur les modèles haut de gamme de la marque.