Après les percées militaires en Ukraine, les doutes sur la «fatigue» des Européens

Enthousiasme au lendemain des percées sur le terrain militaire dans l’est de l’Ukraine mais inquiétude à moyen terme sur le front politique en Europe de l’Ouest : entre assurance retrouvée et prudence larvée, les discours à Kiev se sont enhardis, teintés de craintes face à « la fatigue » des opinions publiques des alliés européens. La Russie va subir des « défaites historiques », a promis vendredi le président Volodymyr Zelensky à la tribune du forum Yes (Yalta European Strategy). Premier évènement international organisé à Kiev en six mois de conflit, le traditionnel rendez-vous d’une partie de l’élite ukrainienne avec hommes politiques, chercheurs et journalistes étrangers s’est tenu ce week-end avec d’inédites mesures de sécurité. Dans les sous-sols d’un grand hôtel, les treillis se mêlaient aux costumes et tailleurs.