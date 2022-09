Le procès en chiffres

10

Dix accusés seront jugés dans le cadre de ce procès. Mais seuls neuf d’entre eux siégeront physiquement dans le box. En effet, le Belge Oussama Atar sera jugé par défaut, puisqu’il est présumé mort en Syrie depuis 2017.

960

Aux dernières nouvelles, et selon les chiffres avancés par le parquet fédéral, on compte à ce stade 960 parties civiles constituées en vue du procès. On compte parmi elles les associations de victimes V-Europe et Life4Brussels, qui représentent à elles seules plusieurs centaines de victimes.

6 à 10

A ce stade, bien malin qui pourra prédire la durée exacte de ce procès. Selon des estimations plus ou moins maximalistes, il pourrait s’étaler sur une durée allant de six à dix mois.