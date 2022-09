Après une dernière étape tranquille, Remco Evenepoel remporte officiellement la Vuelta

Le Brabançon flamand de 22 ans a remporté la 77e édition du Tour d’Espagne dimanche à Madrid. Le vainqueur du dernier Liège-Bastogne-Liège décroche la 36e victoire de sa carrière, la 14e cette année, et la plus belle à ce jour.

La 21e et dernière étape, une longue parade de 96,7 km entre Las Rozas et le Paisaje de la Luz dans la capitale espagnole a vu la victoire au sprint de l’Espagnol Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) devant le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et l’Allemand Patrick Ackermann (UAE Team Emirates).