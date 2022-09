Enseignement supérieur: ce qui change avec le nouveau décret Paysage

Première année

Dès la prochaine rentrée, les nouveaux étudiants inscrits devront obligatoirement acquérir les 60 crédits de BA1 afin de passer en deuxième année. Sans la totalité de ces derniers, ils resteront inscrits dans le cycle de première. Néanmoins, diverses contraintes s’imposent en fonction du nombre de crédits acquis lors du premier bloc. Si l’étudiant acquiert moins de 30 crédits, il devra obligatoirement inscrire à son programme annuel des activités de remédiation. S’il en obtient trente ou plus, il pourra anticiper des crédits tout en demeurant en première année. En cas de créditement nul, l’étudiant devra obligatoirement se réorienter.

2

Accès au master

L’accès au master sera lui aussi différemment balisé. En effet, les étudiants, à qui il manque 15 crédits de bachelier, pourront anticiper des cours de master s’ils disposent des prérequis (des cours de base indispensables à la compréhension de la matière suivante) nécessaires. Toutefois, ils seront toujours inscrits en bachelier et leur programme ne pourra excéder les 60 crédits.

3

Finançabilité et aide à la réussite

Outre les modifications énoncées, de nouvelles règles de finançabilité s’imposent. Désormais, les étudiants disposeront de maximum deux ans pour réussir leurs 60 premiers crédits et de maximum cinq ans pour obtenir leur diplôme de bachelier (six s’il se réoriente). A cela s’ajoute une limite de quatre années pour acquérir 120 crédits. Pour ce qui est du master, les étudiants auront deux années pour compléter 60 crédits, quatre pour en réussir 120 et six pour en compléter 180. En ce qui concerne l’aide à la réussite, une augmentation du budget annuel a été octroyée. Dorénavant, pour le début de la prochaine année académique, ce budget augmentera de 6 millions et atteindra les 89 millions d’euros.

4

Date d’inscription

La date limite des inscriptions est également impactée et est dorénavant fixée au 30 septembre. Entre le 1er et le 31 octobre, les étudiants en première année pourront demander une modification d’inscription. Enfin, pour ce qui est des inscriptions tardives, l’étudiant aura du 1er octobre au 15 février pour faire sa demande.

5