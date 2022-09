Valérie Glatigny (MR): «Nous voulons que les étudiants soient meilleurs gestionnaires de leur parcours académique»

Rentrée académique pas comme les autres : la réforme du décret Paysage sort ses effets pour les nouveaux inscrits en bac et en master. Au menu : durcissement des règles mais aussi davantage d’aides à la réussite.

C’est fois ça y est. Le décret Paysage, version Valérie Glatigny, sort ses effets. Les étudiants amateurs de procrastination à outrance sont priés d’avancer sous peine de voir se fermer plus rapidement les portes des universités et hautes écoles. Avec un focus sur la première année : les nouveaux inscrits ont deux années, pas une de plus, pour réussir les 60 crédits de cours qu’elle comporte. La ministre MR de l’Enseignement supérieur argumente.

A quelques jours de la rentrée, quel message la ministre de l’Enseignement supérieur veut-elle faire passer aux étudiants ?