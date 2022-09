Royaume-Uni: le changement de roi précipitera-t-il les indépendances à l’égard de la couronne?

Le monde entier rend hommage à la reine Elizabeth aux lendemains de sa disparition. Mais ce changement de règne pose de façon plus profonde la question de l’héritage de la monarchie, de l’Empire britannique et de ses heures les plus sombres, tout en réveillant la question des indépendances. En plus du Royaume-Uni, la couronne d’Angleterre possède encore 14 realms, des « royaumes » dont le souverain est toujours le chef de l’Etat, même si les affaires du pays sont gérées de façon indépendante par les parlements élus. S’ils font partie du Commonwealth, une organisation qui rassemble 54 pays, ces realms sont toujours dépendants de la couronne contrairement à certains membres qui sont devenus des républiques. La dernière indépendance date seulement de novembre 2021, quand les îles de la Barbade ont décidé de changer de régime.