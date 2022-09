Crise sanitaire: 13% des enseignants déclarent avoir été «à bout» tous les jours ou presque de l’année scolaire dernière

Exit les termes masque, présentiel, distanciation sociale et quarantaine des discussions de cours de récréation. Depuis plusieurs semaines maintenant, les élèves du primaire et des secondaires ont effectué leur première rentrée des classes placée sous le signe de la « normalité » depuis trois ans. De quoi ravir les équipes enseignantes ? Depuis le début de la pandémie, des chercheurs de l’Université de Mons investiguent le ressenti et les pratiques des enseignants belges francophones au travers de sondages menés en ligne. En primeur, ils ont communiqué au Soir les résultats de leur quatrième et dernière enquête réalisée auprès d’environ 200 professeurs et le constat est sans appel : près d’un enseignant sur dix déclare avoir été « à bout » tous les jours ou presque de l’année scolaire dernière. D’après Natacha Duroisin, cheffe de service et chargée de cours à l’Ecole de formation des enseignants, l’explication est multifactorielle. Voici quelques éléments.