Pouvoir d’achat : de plus en plus de Belges adoptent Airbnb pour arrondir leurs fins de mois

Dopée par les prix de l’énergie, l’inflation dans notre pays – et en Europe en général – vole depuis plusieurs mois de sommets en sommets – elle frôlait les 10 % au mois d’août. Pour beaucoup, la question des fins de mois se fait de plus en plus pressante. D’après la plateforme Airbnb, de nombreux Belges cherchent un complément de revenus via la location d’une partie de leur logement, et ce alors « que la demande de voyages revient à des niveaux pré-pandémiques », précise le géant américain : « Le nombre de nouveaux hôtes sur Airbnb en Belgique a doublé au deuxième trimestre 2022 par rapport au nombre de nouveaux hôtes en 2021. »

On notera qu’il n’y a pas que les grandes villes qui connaissent ce phénomène. C’est à Malines que la croissance est la plus forte, devant Audenarde, Anvers, Hasselt, Dinant, Louvain, Gand, Liège, Arlon et Middelkerke.