Au Sporting d’Anderlecht le mal est profond…

Battu pour la quatrième fois en huit journées et restant sur un piètre un sur douze, le Sporting d’Anderlecht s’enfonce de plain-pied dans la crise. Et difficile de voir comment Felice Mazzù et ses hommes vont réussir à s’en dépêtrer…

Le long de la N19 menant au Kuipje – stade d’un autre temps –, on sent toute l’effervescence d’accueillir le Sporting d’Anderlecht. On a sorti les tentes blanches dignes d’un mariage à côté d’un stade affichant complet. Le KVC Westerlo reçoit le Sporting d’Anderlecht avec les égards qu’on accorde aux plus grands clubs du royaume. Le RSCA mérite-t-il encore que des écuries moins « huppées » mettent les petits plats dans les grands ? Sur le terrain, cela fait bien longtemps qu’Anderlecht bafouille son football et fait peu honneur à son histoire. Nouvel exemple en date : ce dimanche.