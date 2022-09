Vrai ou Faux: faut-il tester ses anticorps contre le coronavirus avant de recevoir une 4e dose?

Ce lundi, une troisième campagne de vaccination massive contre le coronavirus débute en Wallonie et à Bruxelles. Toutes les personnes de plus de 65 ans ont désormais reçu une convocation pour se rendre dans les centres de vaccination et recevoir un deuxième booster (4e dose), ou un premier (3e dose) si elles ne l’ont pas encore reçu. En Wallonie, 110.000 personnes se sont déjà inscrites pour recevoir cette dose supplémentaire qui se fera au moyen du premier vaccin bivalent autorisé sur le marché européen : celui à ARNmessager développé par les firmes Pfizer et Moderna, qui vise à la fois la souche originale de Wuhan du Sars-Cov-2 et celle de la souche omicron BA.1. Les personnes de 50 ans et plus recevront également leur convocation même si le Conseil supérieur de la santé recommande ce 2e booster uniquement aux personnes souffrant de comorbidités pour cette tranche d’âge.