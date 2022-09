Royaume-Uni: les retrouvailles ratées de William et de Harry

Embrassons-nous Folleville », aurait pu proclamer le refrain interprété par William et Harry et leurs épouses en admirant ensemble samedi les fleurs déposées par le public devant le château de Windsor en hommage à la reine Elizabeth II. Démantelés en 2018, les « Fab Four » (la mention aux Beatles qui avait qualifié le quatuor formé par William, Harry, Kate et Meghan pour promouvoir leur action caritative commune) étaient de retour. Finie la lutte fratricide entre les deux petits-fils de la défunte réconciliés en son honneur. Alleluia…