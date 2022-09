France: procès en appel des attentats de janvier 2015

Le palais de Justice historique de Paris, sur l’île de la Cité, accueille déjà depuis une semaine le procès de l’attentat de Nice, qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016. A partir de ce lundi et jusqu’au 21 octobre, une autre audience historique se tiendra en ses murs : le procès en appel des attentats islamistes de janvier 2015 (la tuerie de Charlie Hebdo, celle de l’Hypercasher de la porte de Vincennes et l’assassinat de la policière Clarissa Jean-Philippe à Montrouge). Deux des accusés condamnés le 16 décembre 2020 à l’issue du procès en première instance ont interjeté appel. Il s’agit d’Ali Riza Polat, 37 ans, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité des crimes commis par les frères Kouachi et Amédy Coulibaly ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs terroristes et de Amar Ramdani, 41 ans, qui encourt 20 ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs terroristes ainsi que pour son soutien logistique présumé à Amédy Coulibaly.