Hockey: le Léo confirme, tout comme le Racing et l’Orée

Braxgata – Léopold : 1-3. Après son carton face à l’Old Club (9-2) lors de son entrée en matière dans la compétition, le club ucclois (avec Tanguy Zimmer sur le terrain) était bien conscient qu’il devrait augmenter son niveau de jeu pour avoir une chance de s’imposer lors de son déplacement au Braxgata, l’un des autres prétendants pour une place dans le dernier carré. Et ce sont d’ailleurs les Anversois qui étaient les premiers à trouver le chemin des filets grâce à Loïck Luypaert sur penalty (26e). Mais juste avant la pause, Tom Boon mettait pression sur son adversaire direct et il récupérait la balle pour aller égaliser. Le meilleur buteur de la compétition s’offrait un doublé (54e) et portait son total à 8 réalisations en 2 journées avant qu’Arthur Verdussen ne donne encore un peu plus d’air à ses couleurs (57e).