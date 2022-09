Les Belges ambitieux en Coupe Davis: «On va montrer à Zverev qui on est»

La Belgique est à Hambourg cette semaine pour tenter de se qualifier pour les quarts de la Coupe Davis. Elle doit finir parmi les deux premiers d’un groupe avec l’Allemagne, l’Australie et la France. D’emblée, Johan Van Herck et David Goffin n’ont pas apprécié les propos tenus par Sacha Zverev…

L’US Open est à peine terminé que tous les regards tennistiques se portent sur la Coupe Davis, toute nouvelle formule, éparpillée dans quatre villes (Bologne, Glasgow, Hambourg et Valence), cette semaine, pour une phase de poules qui doit désigner les huit nations qui iront disputer les quarts de finale à Malaga, fin novembre. La Belgique de David Goffin et Zizou Bergs se retrouve donc à Hambourg où elle devra finir parmi les deux premières équipes d’une poule qui comprend aussi l’Australie de De Minaur (match mardi), l’Allemagne du revenant Zverev (match vendredi) et la France de Mannarino (match samedi).