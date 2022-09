Deux poids, deux mesures: «Les Ukrainiens, on sait qu’ils fuient les bombes de Poutine»

Nicole de Moor s’agace quand on souligne la facilité pour les Ukrainiens d’obtenir une protection (temporaire) en Belgique. Elle ne trouverait pas juste de privilégier d’autres nationalités et considère que chaque dossier doit être étudié au cas par cas, même les Afghans.

La création de milliers de nouvelles places d’accueil en moins d’un an n’a pas suffi à absorber l’arrivée massive de demandeurs de protection internationale en Belgique. Nicole de Moor (CD&V) et ses collègues du gouvernement fédéral ne manqueraient-ils pas d’imagination ? Les Pays-Bas ont réquisitionné des bâtiments au niveau local et ont même investi dans des péniches. « Nous avons aussi créé des places collectives sur des sites appartenant à la Défense, mais nous n’imposerons jamais de répartition obligatoire des demandeurs d’asile », promet la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.