Tour d’Espagne: les moments-clés du sacre de Remco Evenepoel

Du premier au dernier jour de course, Remco Evenepoel a maîtrisé son sujet. Un Tour d’Espagne remporté en mode patron. Le Belge a d’abord frappé fort dans les premières étapes de montagne et dans le chrono d’Alicante. S’il a été mis en difficulté durant un week-end capital (Sierra de La Pandera et Sierra Nevada), il a ensuite mis les points sur les i jeudi. En s’adjugeant sa deuxième victoire et anéantissant les derniers espoirs de Mas. Flash-back sur les moments décisifs qui ont tissé son maillot rouge.

1re étape : un solide chrono par équipes

Remco Evenepoel a directement été placé sur les bons rails. Dans les rues d’Utrecht, sa puissance et son coup de pédale ont impressionné. De quoi permettre à l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl de signer le troisième chrono, à quatorze secondes de l’armada Jumbo-Visma de Primoz Roglic et à une seconde seulement d’Ineos-Grenadiers.