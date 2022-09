Arnaud Desplechin: «J’avais 9 ans et Marilyn Monroe a été une évidence de cinéma»

La 48e édition du Festival de Deauville, créé en 1975 pour promouvoir le cinéma américain indépendant en France, s’est clôturée samedi soir, après une semaine de films indépendants axés sur la jeunesse et la famille, inquiets de l’avenir, et couronnant des premiers films de jeunes réalisatrices (1). Si jadis, la cité normande accueillait bon nombre de stars d’Hollywood sur son tapis rouge, aujourd’hui, c’est en défricheur de nouveaux talents que la manifestation s’impose essentiellement. Le Nouvel Hollywood Award qui récompense les futures stars du cinéma US a été décerné à Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) et Ana de Armas (Blonde). Sur les treize films en compétition, neuf étaient des premiers films et parmi eux, cinq ont été primés (1).