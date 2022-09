Les confidences de Remco Evenepoel après son premier sacre à la Vuelta: «Je sais maintenant que je suis capable de gagner un grand Tour»

Certains en doutaient, lui y croyait et surtout il l’a fait: Gagner un grand Tour. Remco, Roi d’Espagne et héros d’une Belgique qui attendait cela depuis plus de quatre décennies.

Non, pas encore. Il me faudra un peu de temps pour ça. D’abord, j’ai envie d’en profiter, de partager ces émotions dans l’intimité de mon équipe, de son entourage, avec ma famille, ma copine Oumi à qui je pourrai enfin faire un bisou (sic). Puis mon boulot n’est pas fini. Lundi, dans l’avion vers l’Australie, je me concentrerai sur les Mondiaux !

Vous avez dit plusieurs fois vous sentir nerveux samedi, élément du reste confirmé par votre directeur sportif ?

Le matin, j’étais très nerveux. Je savais que j’étais proche d’atteindre un objectif et je devais garder toute ma concentration. Au fil de la journée, je me suis détendu. Et quand je me suis retrouvé à 3 kilomètres de la ligne, je me suis dit que j’allais gagner la Vuelta. A partir de là, mes émotions sont revenues à la surface. Je n’aurais pas pu sprinter. J’avais les jambes mais ma tête était ailleurs. Je voulais juste profiter des 500 derniers mètres. C’était fou. Je ne me suis jamais focalisé sur une éventuelle victoire d’étape. Mon obsession, c’était de ne pas lâcher Enric Mas, ce que j’ai fait.

Vous avez contenu vos émotions pendant trois semaines. On comprend d’autant mieux que vous ayez relâché celles-ci…

Toutes les émotions gardées en moi durant trois semaines sont sorties. J’ai pensé à tous les sacrifices faits depuis de longs mois. Les deux dernières années n’ont pas été faciles pour moi : la chute en Lombardie, l’interminable travail pour revenir à mon meilleur niveau, une année 2021 difficile avec beaucoup de critiques… Des critiques (NDLR : dans les médias flamands pour l’essentiel) qui nous ont touchés, ma famille, ma copine, mes équipiers et moi. Puis, il y a eu cette Vuelta où j’ai été attaqué tous les jours durant la dernière semaine. J’ai dû répondre à chaque fois. On a géré ça en équipe, comme si nous avions déjà roulé dix Grands Tours. Ce que nous avons montré samedi a été le reflet de ce que nous avons fait pendant trois semaines : gérer les événements avec calme.

Samedi, Enric Mas vous a attaqué une fois. Au seul endroit où c’était finalement possible…

Oui, je me doutais qu’il m’attaquerait à cet endroit-là. Dans les pourcentages les plus élevés du col le plus difficile de la journée. Je lui ai montré que j’étais prêt. Je savais que les Movistar chercheraient à me faire mal, ce qu’ils ont fait, mais je me sentais très bien. En fait, je n’ai eu qu’un seul mauvais jour durant toute cette Vuelta. Samedi dernier, 48 heures après ma chute. Mon corps n’avait pas encore récupéré. Ce fut ma seule inquiétude de la Vuelta.

Quel fut le moment décisif de votre Tour d’Espagne ?

Les deux étapes dans les Asturies… Celle du Pico Jano, quand je suis allé chercher le maillot rouge, était primordiale. Il y a aussi eu celle des Praeres où je me suis senti très bien. Et je m’en voudrais d’oublier le contre-la-montre où je me suis montré dominant. Aux Praeres, je me suis isolé dans une côte terrifiante, peut-être la plus dure.

L’abandon de Primoz Roglic vous a rendu plus cool aviez-vous dit ?

Je n’en sais rien aujourd’hui et je n’y pense plus. Primoz est l’un des meilleurs coureurs dans cette spécialité mais j’ai montré que je n’étais pas mal non plus. Ce n’est jamais gai de voir un rival partir suite à une chute. Mais cela fait partie du cyclisme. J’en sais quelque chose. En tout état de cause, j’estime qu’avec Quick Step, nous méritons cette victoire.

Vous êtes-vous surpris au cours de ces trois semaines ?

J’ai montré que j’étais capable de tenir la distance en haute montagne. Ce samedi, on est encore monté à quatre reprises à plus de 1.800 mètres d’altitude. J’ai également pu observer que je pouvais être au top pendant trois semaines.

Vous sentez-vous prêt à vous mesurer à Pogacar, à Vingegaard au Tour de France 2023 ?

Cette discussion me semble prématurée. Dans l’immédiat, tout ce qui m’intéresse, c’est le contre-la-montre arc-en-ciel. Dès lundi, je tournerai le bouton et me concentrerai sur le chrono. Ces derniers temps, j’ai prouvé que mes capacités étaient très élevées, que j’étais très régulier à un très haut niveau. Donc, j’espère pouvoir faire quelque chose de bien en Australie. Je promets au sélectionneur national que je serai prêt. Le décalage et tout cela, je n’y pense pas. J’ai cet objectif dans la tête, on verra, mais j’ai prouvé à Alicante que j’avais le potentiel pour réussir quelque chose.

Pour la course en ligne aussi ?

Je devrai voir dans quelle forme je serai. Bien sûr, j’espère être encore à mon meilleur niveau, mais si ce n’est pas le cas, je me mettrai avec beaucoup de plaisir au service de Wout van Aert.

Vous avez beaucoup parlé de travail durant ces derniers mois, notamment par rapport à vos stages. C’est la clef de votre réussite ?

Pas que. J’ai bénéficié du soutien d’une équipe phénoménale, je ne sais comment remercier tous les gars, le staff, Patrick Lefevere. Je suis fier d’apporter à mon patron sa première victoire dans un grand Tour. Je suis fier pour mon pays aussi, car ce n’était plus arrivé depuis longtemps en Belgique. J’ai surtout le soutien absolu de mes proches depuis toujours et ça, cela n’a pas de prix. Je réalise la plus belle saison de ma carrière, j’en suis conscient. J’espère que ce n’est pas fini.

L’Espagne, en tout cas, vous réussit plutôt bien !

C’est drôle en effet. C’est ici que j’ai gagné ma première classique (Saint-Sébastien, 2019). Rien que cette année, j’ai participé au Tour de Valence (2ème), au Tour du Pays Basque (4ème), à la Clasica (victoire) et maintenant à la Vuelta. C’est une belle histoire et je compte bien revenir.

On vous a vu partager des selfies avec Froome, Contador, Valverde, Nibali. Comme si vous partagiez une passation de pouvoir ?

C’est vrai cela ! C’est dingue car je partage depuis des mois les derniers coups de pédale de ceux qui étaient mes idoles. Je gagne Liège-Bastogne-Liège qui était la course fétiche de Philippe Gilbert, qui est mon modèle dans les classiques. Je gagne la Vuelta qui était la dernière course de Valverde mais aussi de Nibali. Cela me fait quelque chose de les voir partir, ces coureurs qui m’inspirent.

Que signifie votre victoire pour la Belgique ?

Je le saurai plus tard. Nous n’avons pas de grands cols dans notre pays, mais l’Ardenne peut souvent suffire à conditionner nos entraînements. La fédération a consenti beaucoup d’efforts ces dernières années pour former des grimpeurs, pour offrir des stages en altitude à l’étranger et je remarque que de plus en plus de jeunes assez doués en montagne arrivent dans les catégories en-dessous. La Belgique est cataloguée comme une nation de rouleurs de classiques. C’est toujours vrai mais cela change.