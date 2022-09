Ce qu’il faut retenir de cette Vuelta: pour Remco Evenepoel, c’est un parcours sans faute

Remco Evenepoel n’a commis aucune erreur, du premier au dernier jour. En rouge depuis la sixième étape, il fut, à 22 ans, l’incontestable patron, dominateur serein et sans arrogance de ce Tour d’Espagne historique pour le cyclisme belge.

Aucune faute. En deux mots, c’est le résumé du parcours exceptionnel de Remco Evenepoel d’Utrecht à Madrid en passant par le Pays Basque et l’Andalousie, soit en termes de kilomètres et de transferts, la Vuelta la plus longue de l’histoire.

Pour gagner un grand Tour, il ne faut précisément commettre aucune faute, avoir de la chance aussi. Le Belge est pourtant tombé mais ses blessures le maintinrent heureusement sur le vélo. Et il n’a pas été testé positif au Covid à l’inverse de certaines têtes d’affiche.