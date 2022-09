La carte bancaire du parlement wallon en surchauffe...

Le parlement de Wallonie est en plein chantier. Après avoir mis la main sur une série d’immeubles voisins de l’actuel bâtiment du Saint-Gilles à Namur, l’objectif est de réaliser une extension de plus de 4.000 m² et d’y loger la nouvelle Maison des parlementaires. Pour permettre à chacun des 75 députés de disposer d’un bureau dans l’enceinte du parlement, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. L’inauguration est prévue en avril 2023. Et si l’on en croit le site internet du parlement – et toutes les communications officielles sur le sujet – le coût total de ce projet est estimé à 10 millions d’euros.