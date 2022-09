Qui de Casper Ruud ou de Carlos Alcaraz prendra place sur le trône du tennis mondial? Suivez la finale de l’US Open en direct

L’Espagnol et le Norvégien s’affrontent pour remporter un premier titre du Grand Chelem... et la place de N.1 mondial.

Carlos Alcaraz, venu à bout de Frances Tiafoe, et Casper Ruud, vainqueur sans trembler de Karen Khachanov, vendredi, se retrouvent en finale de l’US Open, où ils se disputent un premier titre du Grand Chelem et la place de N.1 mondial.

C’est une première à ce stade à Flushing Meadows pour l’Espagnol, 4e mondial, et le Norvégien 7e, assurés par la même occasion de faire un bond aux 1re et 2e places à l’ATP lundi, sans qu’on sache encore dans quel ordre. À affiche et contexte inédits, scénario passionnant.

