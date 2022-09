Léo Delibes, «Lakmé» ****

Lakmé, une jeune brahmane hindoue, est amoureuse d’un Anglais, Gerald, que son père Nithakanta veut faire assassiner. Réfugiée en forêt, Lakmé sanctifie le corps de son amant et se suicide. L’opéra est l’image même du genre exotique, fêté au XIXe siècle et aujourd’hui décrié par les extrémistes du mouvement woke. Aucun relent de colonialisme dans cette histoire intemporelle qui oppose le fanatisme religieux et l’amour sincère des humains. La partition est un recueil de mélodies superbes, à commencer par le célèbre air des clochettes. Opéra d’allure essentiellement française, il peut se féliciter d’être servi à Liège par une distribution 100 % francophone qui confronte le ténor français Philippe Talbot à nos compatriotes Jodie Devos et Lionel Lhote.