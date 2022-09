Le monde vrai de Dominique A

Cinq7-Pias.

Après La vie étrange (2020) que vous avons tous supportée durant le confinement, Dominique A a rêvé d’un monde réel, palpable, vrai, authentique. Pas celui des machines ni même des guitares stridentes. Il y va de la recherche de pureté et de beauté, de sobriété aussi. Chaque note est ici magnifiée par une production limpide, organique. Après la solitude de l’exercice précédent, le Nantais a voulu procéder autrement en faisant confiance à un groupe de musiciens rassemblés sous la houlette du producteur Yann Arnaud qui a préservé les bois et les cordes afin que ceux-ci soient palpables. On se retrouve au milieu des musiciens. On est la nuit dans la forêt ou alors Au bord de la mer sous la pluie. On en ressort ragaillardi, heureux, ému. Une autre idée du bonheur vrai !