Vuelta: Thibaut Courtois, présent à Madrid, s’exprime sur la victoire de Remco Evenepoel

Thibaut Courtois était un invité de marque à Madrid dimanche à l’arrivée du 77e Tour d’Espagne cycliste qui a célébré la victoire de Remco Evenepoel.

Après avoir félicité le manager de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl Patrick Lefevere, le gardien de but du Real Madrid et des Diables Rouges a également discuté avec les parents de Remco Evenepoel et échangé un maillot avec le vainqueur de la Vuelta dans les coulisses. Il a également posé avec tous ses coéquipiers.