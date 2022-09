260.000 euros de parking

Suite à un accord avec la société Interparking, 120 places ont été réservées pour les 75 députés wallons et leurs collaborateurs, dans le nouveau parking du Grognon à Namur. Une fois garés, il leur suffit de prendre le nouveau tunnel piéton (lire ci-contre) pour entrer dans le Parlement. Ces places sont réservées du lundi au vendredi, 24h sur 24, durant toute l’année, et coûtent 180 euros par abonnement et par mois. Soit un total de 259.200 euros par an, à charge du parlement.