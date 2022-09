Ela Minus & DJ Python: l’amour contre l’isolement

Smugglers Way-V2.

Il aura suffi d’un album, le premier, Acts Of Rebellion, paru en pleine pandémie, pour qu’on se dise qu’avec cette nouvelle venue – la Colombienne de Brooklyn Ela Minus –, on tenait une artiste amenée à devenir énorme. Tellement sur ce disque ovni, elle réussissait le croisement parfait entre électro et expérimentation. C’est la raison de l’excitation entourant son retour en collaboration avec le producteur DJ Python (alias Brian Piñyero) pour trois morceaux seulement de ce EP dont le titre est le signe du cœur. Celui-là même que tout le monde signifie maintenant avec ses dix doigts. Kiss U, Abril Lluvias Mil et (sorti en éclaireur) Pajaros en verano sont trois moments d’une force inouïe, les textes d’Ela parlant de libération, d’intimité et de synchronisation amoureuse parfaite. Tout ce qu’il faut pour répondre à l’isolement imposé par le confinement. C’est une véritable célébration que propose ici le duo, Python se chargeant des instrumentations et Ela des textes qu’elle chante de façon plus tendre que jamais.