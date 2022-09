«Nous voulons la justice mais surtout, plus jamais ça»

Les attentats de Bruxelles, 22 mars 2016. Il y a une éternité. Lorsqu’ils se sont produits, au cœur de Bruxelles, nous en étions persuadés : jamais nous ne pourrions oublier. Le terrorisme islamiste, lui, était devenu l’ennemi numéro un, la priorité d’un Occident qui voyait des jeunes partir en Syrie et revenir pour ravager des centaines de vies.

Et pourtant. Six ans plus tard, et d’autres désastres, d’autres ennemis numéro un nous sont passés sur le corps et nous ont tétanisés. Une pandémie, une guerre, une crise de l’énergie, le réchauffement climatique. Bataclan, Charlie Hebdo, Maelbeek : loin, très loin. Sauf bien évidemment pour les victimes qui ont ces attentats gravés dans leur chair et leur tête, chaque jour et à jamais.