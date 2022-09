Geeroms, Pelgrim, Lodewyck: les hommes de l’ombre du succès de Remco Evenepoel

Des personnes qui ne veulent que son bien et qui ont, d’une manière ou d’une autre, tout mis en œuvre pour qu’il évolue dans les meilleures dispositions. On pense forcément à Patrick Lefevere, le manager du « Wolfpack », qui a mis en place cette structure autour du talent belge, mais également au directeur sportif Klaas Lodewyck qui entretient, en raison de son jeune âge, une belle et franche relation avec le coureur. Lequel a usé de son expérience pour éditer la stratégie quotidienne, en compagnie de Davide Bramati, en Espagne. Durant toute l’épreuve, Remco s’est aussi appuyé sur David Geeroms, dont l’importance est capitale. Il est comme une deuxième maman pour le garçon, puisqu’il le massait tous les jours, avant et après les étapes, et se chargeait de la préparation des musettes. Philip Jansen (médecin) et Phil Lowe (attaché de presse) ont aussi joué leur rôle.