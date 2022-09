Danser sous le soleil avec Two Door Cinema Club

Keep On Smiling

Lower Third-Pias.

Dix ans après leur plus gros succès (l’album Beacon), le groupe nord-irlandais revient avec plein de couleurs aux joues. Gardant le cap électro-disco et dansant, le groupe a une nouvelle fois fait appel au producteur Jacknife Lee qui leur a si bien réussi pour une partition joyeuse, funky, pop et irradiante. De Wonderful Life à Lucky ou encore Everybody’s Cool, il y a du Talking Heads ici mais qui, plutôt que de penser, préfère s’amuser sous la boule à facettes. Les gars de Bangor assument totalement leur envie de danser sans être idiots, avec des références scintillantes à Pet Shop Boys ou INXS : de la pop ensoleillée qui n’a pas peur de paraître creuse et superficielle. Les temps sont durs : il nous faut du bonheur et du soleil !