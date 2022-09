L’Union est toujours en quête de régularité: «Il faut trouver pourquoi on n’enchaîne pas...»

Un match lors duquel l’international malgache a marqué son premier but de la saison. Et ce, devant sa famille qui était présente au stade Marien. « J’avais d’autant plus à cœur de marquer », souriait-il.

La déception était grande dans les rangs unionistes. Et notamment dans le chef de Loïc Lapoussin. « C’est un sentiment amer car on ne mérite pas de perdre ce match. Mais on sait que, quand on donne l’opportunité à ce genre d’équipes de marquer, elle prend sa chance. Il y a beaucoup de regrets, même si le contenu de notre rencontre n’était pas mauvais. »

Si l’Union enchaîne les rencontres depuis plusieurs semaines -elle qui revient d’un déplacement à Berlin –, elle ne se cherchait toutefois pas d’excuses ce dimanche soir. « On avait certes un peu de fatigue mais on ne va pas se cacher derrière ça », réagissait Ismaël Kandouss. « Car sur le match, on n’a pas montré qu’on était plus fatigué que les joueurs de Genk. Il faut surtout essayer de trouver pourquoi on n’arrive pas à enchaîner les victoires. Même si, aujourd’hui (NDLR : ce dimanche soir), on subit un petit coup du sort car on prend un but à la 92e. »