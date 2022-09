«À propos », le podcast du Soir du 12 septembre : procès des attentats de Bruxelles et victoire de Remco Evenepoel

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 11/09/2022 à 23:37 Temps de lecture: 2 min

Ce lundi 12 septembre à 9h, c’est le premier rendez-vous d’un procès hors normes en Belgique. Celui des attentats du 22 mars 2016 à Zaventem et à Maalbeek. Un événement judiciaire majeur qui devrait durer plusieurs mois. A quoi va servir cette première audience ? Quels sont les enjeux de ce procès ? Quels sont les défis qui vont se présenter à la Cour d’Assises ? C’est ce que l’on va voir dans ce podcast. Avec Arthur Sente et Louis Colart du service société. Arthur et Louis qui vont suivre le procès.

Une première depuis 44 ans. Presque un demi-siècle qu’un cycliste belge ne s’était pas imposé au classement final d’un grand tour. Remco Evenepoel, vainqueur du tour d’Espagne renvoie donc Johan De Muynck, victorieux au Giro 78 dans les livres d’histoire. A 22 ans, le petit prodige de Schepdaal n’a pas craqué. Plus fort que ses adversaires, plus fort que les chutes, plus fort que l’altitude, plus fort que les commentateurs qui le voyaient souffrir en troisième semaine. Stéphane Thirion, notre spécialiste cyclisme a suivi toute la course. On l’a appelé pour débriefer cet exploit.

«À propos», c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict).

Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https://podcasts.lesoir.be