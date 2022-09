Face à Genk, les Unionistes ont craqué sur le fil...

Le football de haut niveau se joue souvent sur des petits détails : un but annulé, un mauvais choix en zone de vérité ou un but tombé du ciel quand on ne l’attendait plus, à la 92e minute, par exemple. Il y a un peu moins d’un an, face à Genk, l’Union était passée par le chas de l’aiguille pour arracher au forceps un succès pas forcément mérité à la… 100e minute. Buteur décisif ce soir-là, Dante Vanzeir avait savouré le moment à sa juste valeur, confirmant à l’époque que tout réussissait à ces Unionistes sans complexes. Dimanche, la chance, ou plutôt le destin, a visiblement choisi le clan de Genk qui s’est à son tour imposé durant les arrêts de jeu, via le premier but de la saison de Samatta en fin de match. « Pour le spectateur neutre, je pense qu’il s’agissait d’un formidable match de foot, avec deux équipes qui voulaient à tout prix s’imposer parce qu’elles n’auraient pas été satisfaites d’un partage », analysait Wouter Vrancken.