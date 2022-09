GP de Montréal: Tadej Pogacar et Wout Van Aert sont déjà prêts pour le Mondial

Classique parmi les plus exigeantes de la saison, le GP de Montréal a été ponctué par un sprint de titans, au Mont-Royal. Les numéros mondiaux 1 et 2 nous fixent rendez-vous au Mondial, dans une quinzaine.

Au surlendemain du GP de Québec, où le sens de l’anticipation de Benoît Cosnefroy avait fait merveille, la souffrance du peloton sur le parcours du GP de Montréal a encore été plus marquée. Visages creusés par la répétition des efforts sur un circuit sans répit possible, organismes martyrisés par la chaleur (32 degrés ressentis), abandons de champions qui, subitement, ont semblé prendre un coup de vieux (Peter Sagan, Geraint Thomas, Rui Costa) : le second volet des classiques canadiennes (qui pour rappel constituent le seul passage du WorldTour sur le continent américain), n’admet dans son scénario que des coureurs accrocheurs et durs au mal. Car tout y est exacerbé par rapport à Québec 48 heures plus tôt : la longueur de l’effort (221 km, +20km), l’âpreté du combat entre puncheurs et grimpeurs, la sévérité des côtes à avaler (4.800m de déclivité, +1500m).