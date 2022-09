Dans la roue de Philippe Gilbert: «viva Remco!»

Nous sommes le 11 septembre, cette date malheureusement célèbre par rapport aux attentats de New York 2001. Le 11 septembre sera aussi, désormais, une date clef dans l’histoire du cyclisme belge et dans celle que Remco Evenepoel écrit chapitre par chapitre.

Remco, ce prodige qui a eu la bonne idée d’échanger ses crampons de footeux pour la bicyclette ne cesse d’impressionner. Certains disaient à l’époque qu’il ne s’agissait « que » de la catégorie juniors. Que d’autres juniors avant lui avaient impressionné puis complètement disparu chez les professionnels.

Mais quand il est devenu champion d’Europe avec plus de deux minutes d’avance, sans oublier ses titres mondiaux de manière similaire, on put déceler en lui un avenir radieux pour le cyclisme belge. Il a sauté la catégorie espoirs pour devenir professionnel et, depuis, il ne cesse d’impressionner, de confirmer ses aptitudes hors normes.