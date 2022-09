Carlos Alcaraz est le nouveau roi du tennis mondial: voici le nouveau top 10 du classement ATP

Dans quel ordre ? C’est la finale messieurs de cet incroyable US Open 2022, symbolisant la prise de pouvoir de la jeunesse, qui en a décidé dans la nuit belge. Au terme d’un match incroyablement disputé, l’Espagnol, 4e mondial avant cet US Open, est devenu le plus jeune nº1 mondial de l’histoire. Ruud, quant à lui, pouvait devenir le premier Norvégien à monter sur le trône. Mais ses espoirs ont été réduits à néant par les coups droits surpuissants de Carlos Alcaraz. Par la même occasion, New York s’est offert, une fois encore, un nouveau vainqueur en Grand Chelem, après Thiem en 2020 et Medvedev en 2021, et célébrait le 28e numéro un de l’histoire, devant son finaliste, suivi de Nadal 3e (=), Medvedev 4e (-3), Zverev 5e (-3), Tsitsipas 6e(-1), Djokovic 7e (-1), Norrie 8e (+1), Rublev 9e (+2) et Hurkacz 10e (=).