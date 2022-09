Carlos Alcaraz remporte l’US Open: le tennis mondial a son nouveau Roi

Le phénomène de Murcie a remporté l’US Open 2022, le premier Grand Chelem de sa carrière, ce qui lui permet de devenir le plus jeune nº1 de l’histoire du tennis à 19 ans, 4 mois et 6 jours ! La finale a été intense, surtout dans le 3e set, face à un Casper Ruud qui devient, lui, nº2 mondial à 23 ans : 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3.

Après Dominic Thiem en 2020 et Daniil Medvedev en 2021, l’US Open a sacré un nouveau champion en Grand Chelem en la personne de Carlos Alcaraz qui est devenu, en battant Casper Ruud, en 4 sets lors de cette finale, le plus jeune nº1 mondial de l’histoire à seulement 19 ans, 4 mois et 6 jours.

Dans un Arthur Ashe Stadium électrique comme jamais, le jeune Murcien a battu Casper Ruud (qui n’a jamais que 23 ans, rappelons-le) sur le score de 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3. Il est ainsi devenu le 28e numéro un de l’histoire du ranking ATP (1973). Le plus jeune depuis Lleyton Hewitt (20 ans et 9 mois) qui avait lui-même dépassé d’autres stars, comme Marat Safin (20 ans et 10 mois), John McEnroe (21 ans et 16 jours), Andy Roddick (21 ans et 2 mois) ou Bjorn Borg (21 ans et 3 mois).