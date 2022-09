Hausse des prix de l’énergie: une nouvelle mesure va entrer en vigueur pour aider les ménages

Alors que de plus en plus d’automobilistes ont des difficultés à payer leurs amendes routières, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne annonce que des plans de paiement seront accordés, même pour de petits montants, d’ici fin 2022, rapportent lundi Sudinfo et les journaux de Mediahuis.

« A une époque où de nombreuses familles doivent faire face à la hausse des prix de l’énergie, il est encore plus douloureux de recevoir dans sa boîte aux lettres une amende pour infraction au code de la route », souligne Vincent Van Quickenborne.